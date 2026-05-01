Valdieu-Lutran

38ème Exposition de Peinture

557 rue de romagny Valdieu-Lutran Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Ne manquez pas la 38ème Exposition de Peinture !! Des tableaux seront mis en vente

L’AEP de Valdieu-Lutran organise sa 38ème Exposition de Peinture

Avec la participation de l’ateliers Origami & Musique (Ecole de musique La Clé de Sol).

Possibilité d’acheter des tableaux.

Venez nombreux ! .

557 rue de romagny Valdieu-Lutran 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 24 12 aepvaldieulutran68@gmail.com

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English :

Don’t miss the 38th Painting Exhibition! Paintings for sale

L’événement 38ème Exposition de Peinture Valdieu-Lutran a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau