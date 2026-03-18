38ème Festival Ciné en Herbe Montluçon
38ème Festival Ciné en Herbe Montluçon lundi 30 mars 2026.
38ème Festival Ciné en Herbe
Théâtre Gabrielle Robinne & Cinéma Le Palace Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-03-30
Les Rencontres Ciné en Herbe sont l’occasion de connaître les dernières productions de courts métrages français et de découvrir les réalisations filmiques des collégiens et lycéens des enseignements cinéma-audiovisuel et des ateliers vidéo.
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Théâtre Gabrielle Robinne & Cinéma Le Palace Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@cineenherbe.com
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English :
The Rencontres Ciné en Herbe is an opportunity to discover the latest French short film productions, as well as the work of middle and high school students enrolled in cinema-audiovisual courses and video workshops.
L’événement 38ème Festival Ciné en Herbe Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme