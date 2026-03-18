38ème Festival Ciné en Herbe

Théâtre Gabrielle Robinne & Cinéma Le Palace Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-30

Les Rencontres Ciné en Herbe sont l’occasion de connaître les dernières productions de courts métrages français et de découvrir les réalisations filmiques des collégiens et lycéens des enseignements cinéma-audiovisuel et des ateliers vidéo.

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Théâtre Gabrielle Robinne & Cinéma Le Palace Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@cineenherbe.com

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English :

The Rencontres Ciné en Herbe is an opportunity to discover the latest French short film productions, as well as the work of middle and high school students enrolled in cinema-audiovisual courses and video workshops.

L’événement 38ème Festival Ciné en Herbe Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme