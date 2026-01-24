Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac

salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concert autour d’un verre avec les stagiaires de l’académie Espérus. .

salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr

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English : 38ème festival l’été Musical en Bergerac

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides