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38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier samedi 8 août 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 24540 Monpazier

Département : Dordogne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monpazier

38ème festival l’été Musical en Bergerac

salle des fêtes Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert autour d’un verre avec les stagiaires de l’académie Espérus.   .

salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94  festivalbergerac@wanadoo.fr

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English : 38ème festival l’été Musical en Bergerac

L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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