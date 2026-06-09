38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier
38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier dimanche 16 août 2026.
Monpazier
38ème festival l’été Musical en Bergerac
Salle des fêtes Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de clôture du festival
De Mozart à Prokofiev
Duos, trios, quatuors et ensembles dans un programme de la musique baroque à nos jours avec les artistes de l’Académie Esperus. .
Salle des fêtes Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 30 94 festivalbergerac@wanadoo.fr
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English :
L’événement 38ème festival l’été Musical en Bergerac Monpazier a été mis à jour le 2026-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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