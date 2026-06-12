Pfetterhouse

38ème fête du village de Pfetterhouse

rue Joseph Meister Pfetterhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Pfetterhouse vous donne rendez-vous pour sa 38ème fête du village

Un week-end d’animations, de musique, de retrouvailles, de bonne humeur et de moments à partager en famille ou entre amis.

Vendredi 3 juillet, ouverture festive avec la fête foraine, petite restauration et buvette du Comité des Fêtes et diffusion sur grand écran du match des 16¿ de finale de la Coupe du Monde de Foot.

Samedi 4 juillet, toujours avec la fête foraine, place aux guinguettes des associations qui vous proposeront un grand choix de repas, à la Guggamusik Schlappabader de Buhl puis, à 23h, défilé aux lampions des enfants suivi du magnifique feu d’artifice tiré à 23h30 derrière la Salle des Fêtes.

Dimanche 5 juillet, toujours avec la fête foraine et les guinguettes des associations, profitez en plus des stands marchands, sans oublier l’exposition artistique et artisanale dans la Salle des Fêtes, le tout animé par le Groupe costumé Larger Klika de Friesen, pour clôturer la fête.

Un week-end complet, animé et chaleureux vous attend à Pfetterhouse !

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rue Joseph Meister Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 61 01 secretariat.mairie@pfetterhouse.net

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English :

L’événement 38ème fête du village de Pfetterhouse Pfetterhouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Sundgau