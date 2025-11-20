38ème grande fête d’automne Sedan

38ème grande fête d’automne

Cette année, la Grande Fête d’Automne, organisée par l’Instance de Coordination pour les Personnes Âgées (ICPA), aura lieu les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2025.Au programme – Prestation de la troupe cabaret Viva Show- Gouter- Animation dansante

Salle Marcillet Sedan 08200 Ardennes Grand Est

English :

This year, the Grande Fête d?Automne, organized by the Instance de Coordination pour les Personnes Âgées (ICPA), will take place on Thursday, November 20 and Friday, November 21, 2025.on the program:- Performance by the Viva Show cabaret troupe- Gouter- Animation dansante

German :

Das diesjährige Herbstfest, das von der Instance de Coordination pour les Personnes Âgées (ICPA) organisiert wird, findet am Donnerstag, den 20. und Freitag, den 21. November 2025 statt.Programm:- Auftritt der Kabarettgruppe Viva Show- Gouter- Tanzdarbietungen

Italiano :

Quest’anno la Grande Fête d’Automne, organizzata dall’Instance de Coordination pour les Personnes Agées (ICPA), si svolgerà giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025.In programma:- Esibizione della compagnia di cabaret Viva Show- Gouter- Intrattenimento e ballo

Espanol :

Este año, la Grande Fête d’Automne, organizada por la Instance de Coordination pour les Personnes Agées (ICPA), tendrá lugar el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre de 2025.En el programa:- Actuación del grupo de cabaret Viva Show- Gouter- Animación y baile

