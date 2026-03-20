38ème Journées littéraires Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) Jaligny-sur-Besbre
38ème Journées littéraires Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) Jaligny-sur-Besbre vendredi 19 juin 2026.
38ème Journées littéraires
Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) 23 Imp. de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
38ème Journées Littéraires
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Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) 23 Imp. de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 91 97 15 agirenpaysjalignois2@orange.fr
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English :
38th Journées Littéraires
L’événement 38ème Journées littéraires Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire