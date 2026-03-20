38ème Journées littéraires Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) Jaligny-sur-Besbre

38ème Journées littéraires

Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) 23 Imp. de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

38ème Journées Littéraires

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Espace de la Bertranne (anciennement la salle Socio-culturelle) 23 Imp. de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 91 97 15 agirenpaysjalignois2@orange.fr

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English :

38th Journées Littéraires

L’événement 38ème Journées littéraires Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire