38ème Mois de la Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret
C’est l’automne gourmand ! Les restaurateurs du montargois ont mis les petits plats dans les grands et vous ont concocté des menus avec des produits locaux de saison succulents ! Cette année « Tradition en effervescence », les chefs réinterprètent le terroir avec audace ! Réservez donc votre table et gagnez peut-être un repas pour deux. Les restaurants Le Biquin d’Or, Les Saules (Domaine de Vaugouard) et Le Cheval Blanc (Hôtel de l’abbaye) participent à cette délicieuse opération. 58 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 88 31
