38ème Mois de la Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais

38ème Mois de la Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais mercredi 1 octobre 2025.

38ème Mois de la Gastronomie

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 58 – 58 – EUR

58

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-10-01

38ème Mois de la Gastronomie

C’est l’automne gourmand ! Les restaurateurs du montargois ont mis les petits plats dans les grands et vous ont concocté des menus avec des produits locaux de saison succulents ! Cette année « Tradition en effervescence », les chefs réinterprètent le terroir avec audace ! Réservez donc votre table et gagnez peut-être un repas pour deux. Les restaurants Le Biquin d’Or, Les Saules (Domaine de Vaugouard) et Le Cheval Blanc (Hôtel de l’abbaye) participent à cette délicieuse opération. 58 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 88 31

English :

38th Mois de la Gastronomie

German :

38. Monat der Gastronomie

Italiano :

38° Mois de la Gastronomie

Espanol :

38º Mois de la Gastronomie

L’événement 38ème Mois de la Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS