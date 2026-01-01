38ème Ronde Solognote Marcilly-en-Villette

38ème Ronde Solognote

38ᵉ RONDE SOLOGNOTE

Envie de prendre l’air et de (re)découvrir la Sologne autrement ?

Le Club Omnisports Solognot vous invite à sa traditionnelle randonnée pédestre, accessible à tous les niveaux !

‍♀️ 4 parcours au choix

8 km | 12 km | 18 km | 25 km

⏰ Départs échelonnés à partir de 6h30

Tarif 4 € (4,50 € pour le 25 km)

Départ Salle Chantaloup Route d’Ardon

Que vous soyez marcheur occasionnel ou randonneur confirmé, venez partager un moment convivial au cœur des paysages solognots 4 .

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 14 50

