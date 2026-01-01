38ème Ronde Solognote Marcilly-en-Villette
38ᵉ RONDE SOLOGNOTE
Envie de prendre l’air et de (re)découvrir la Sologne autrement ?
Le Club Omnisports Solognot vous invite à sa traditionnelle randonnée pédestre, accessible à tous les niveaux !
Dimanche 25 janvier 2026
⏰ à partir de 6h30
Marcilly-en-Villette
♀️ 4 parcours au choix
8 km | 12 km | 18 km | 25 km
⏰ Départs échelonnés à partir de 6h30
Tarif 4 € (4,50 € pour le 25 km)
Départ Salle Chantaloup Route d’Ardon
Que vous soyez marcheur occasionnel ou randonneur confirmé, venez partager un moment convivial au cœur des paysages solognots 4 .
Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 14 50
English :
?? 38? RONDE SOLOGNOTE
Want to get some fresh air and (re)discover Sologne in a different way?
The Club Omnisports Solognot invites you to its traditional hike, accessible to all levels!
