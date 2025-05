38ème Salon des jeunes – Salle des fêtes Lapeyrouse-Mornay, 14 juin 2025 15:00, Lapeyrouse-Mornay.

Drôme

38ème Salon des jeunes Salle des fêtes Place Jérôme CAVALLI Lapeyrouse-Mornay Drôme

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-14

L’association Valloire-Loisirs organise son 38ème SALON des JEUNES du 14 au 19 juin 2025 à la salle des fêtes de LAPEYROUSE-MORNAY autour du thème fédérateur LIBERTE(S) .

Salle des fêtes Place Jérôme CAVALLI

Lapeyrouse-Mornay 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 76 83 assoc.valloireloisirs@orange.fr

English :

The Valloire-Loisirs association is organizing its 38th SALON des JEUNES from June 14 to 19, 2025 at the LAPEYROUSE-MORNAY village hall around the unifying theme of « LIBERTE(S) ».

German :

Der Verein Valloire-Loisirs organisiert seinen 38. SALON des JEUNES vom 14. bis 19. Juni 2025 in der Festhalle von LAPEYROUSE-MORNAY unter dem verbindenden Thema « LIBERTE(S) ».

Italiano :

L’associazione Valloire-Loisirs organizza il 38° SALON des JEUNES dal 14 al 19 giugno 2025 presso la sala del villaggio di LAPEYROUSE-MORNAY sul tema unificante « FREEDOM(S) ».

Espanol :

La asociación Valloire-Loisirs organiza su 38º SALON des JEUNES del 14 al 19 de junio de 2025 en el ayuntamiento de LAPEYROUSE-MORNAY sobre el tema unificador de « LA(S) LIBERTAD(ES) ».

