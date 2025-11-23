38ème Tour du Lac du Val d’Auron Bourges

Venez vous surpasser et profiter d’une sortie en pleine nature! Un défi qui peut être relevé en famille. Ne tardez pas!

L’Association Sportive Athlétique du Berry, vous invite à leur mythique « Tour du Lac ». Plusieurs types de course sont proposés notamment la course « 1 tour » qui correspond à 5,5 km à faire solo ou en duo. Autrement, participez au « 2 tour » (11 km) ou « Xtra Golf » (14,5 km).

Les enfants peuvent s’inscrire à trois types de course 800m, 1500m et 2500m. .

Surpass yourself and enjoy an outing in the great outdoors! A challenge the whole family can enjoy. Don’t delay!

Stellen Sie sich selbst auf die Probe und genießen Sie einen Ausflug in die Natur! Eine Herausforderung, die auch für die ganze Familie geeignet ist. Warten Sie nicht zu lange!

Venite a superare voi stessi e a godervi una gita all’aria aperta! È una sfida per tutta la famiglia. Non rimandate!

¡Venid a superaros y disfrutad de una excursión al aire libre! Es un reto que puede disfrutar toda la familia. ¡No te lo pienses más!

