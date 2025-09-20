38ème Triathlon Audencia La Baule La Baule-Escoublac

38ème Triathlon Audencia La Baule

Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

Le Triathlon Audencia La Baule revient les 20 et 21 septembre pour une 38ème édition !

Le programme des courses

Samedi 20 septembre

– 10h Tri-relais entreprises et partenaires (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied),

– 13h Tri-relais grand public (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied),

– 15h30 Triathlon découverte (300m de natation, 15km de vélo et 3km de course à pied),

– 17h15 Lindahls pro Course féminine (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied),

– 18h45 Lindahls pro Course masculine (500m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied).

Dimanche 21 septembre

– 9h30 Triathlon S (750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied),

– 12h30 Tri-avenir en or Jeunes (minimes/benjamins 100m de natation, 3,6km de course à pied et 1km de vélo ; poussins/pupilles (50m de natation, 2km de vélo et 400m de course à pied),

– 14h30 Triathlon M (1500m de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied),

– 14h40 Triathlon relais M (1500m de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied). .

Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

