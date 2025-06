Melvin Marquez & Gustave Reichert en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 31 août 2025

Melvin Marquez & Gustave Reichert vous invitent à découvrir des sonorités d’une rare douceur, grâce au subtil mariage entre le souffle du saxophone et le frottement des cordes.

Melvin Marquez : saxophone ténor

Gustave Reichert : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le dimanche 31 août 2025

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/

Cool jazz for quiet dreams — Jazz standards, ballades, American songbook au programme !