Lisa Robert Quartet, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Lisa Robert Quartet, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 20 août 2025 .

Porté par ses compositions originales, le répertoire mêle lyrisme, richesse harmonique et liberté rythmique, en s’inspirant autant des maîtres du jazz instrumental tels qu’Enrico Pieranunzi ou Fred Hersch, que des figures emblématiques de la musique brésilienne comme Milton Nascimento ou José Miguel Wisnik.

Formé en 2024, le quartet réunit de jeunes musiciens talentueux issus du CMDL (Centre des Musiques Didier Lockwood), et basés en région parisienne. À ses côtés, Rayan Besançon à la contrebasse et Guillaume Leguérinel à la batterie forment une section rythmique subtile, à la fois solide et délicate. Le tromboniste Jolann Koelh complète l’ensemble avec un jeu lyrique et nuancé, apportant profondeur aux mélodies et aux contrechants.

Lisa Robert insuffle à ce projet une voix singulière, à la croisée des traditions et des langages : sa voix délicate, son jeu pianistique sensible et ses lignes mélodiques mêlent sophistication et spontanéité, dessinant un univers intime, poétique et résolument contemporain.

Lisa Robert : piano

Jolann Koelh : trombone

Guillaume Leguérinel : batterie

Rayan Besançon : contrebasse

Une soirée proposée en partenariat avec le CMDL

Portés par une véritable volonté de transmission et de défense du jazz et des musiques improvisées, les musiciens Didier Lockwood, Benoît Sourisse, André Charlier et la directrice Chantal Charlier, créent en 2000 cet établissement d’enseignement supérieur, destiné à accompagner de jeunes musicien·ne·s vers la vie professionnelle et à permettre à des professionnel·les déjà en activité, de faire évoluer leur carrière.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le mercredi 20 août 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 20 août 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-20T21:30:00+02:00

2025-08-20T19:30:00+02:00_2025-08-20T20:30:00+02:00;2025-08-20T21:30:00+02:00_2025-08-20T22:30:00+02:00

fin : 2025-08-20T22:30:00+02:00

Date(s) : Jazz, brésil — Dans ce projet poétique et introspectif, la pianiste, chanteuse et compositrice franco-brésilienne Lisa Robert propose un voyage musical personnel, entre jazz moderne et musique brésilienne contemporaine.2025-08-20T19:30:00+02:00_2025-08-20T20:30:00+02:00;2025-08-20T21:30:00+02:00_2025-08-20T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/