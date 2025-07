Pierre Marcus & friends en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour cette soirée spéciale, Pierre joue les compositions de ses précédents albums et interprète quelques standards, entouré de nombreux musiciens et invités surprise. Une fête entre amis et spectateur·rices, pour célébrer sept années passées à animer avec générosité, fidélité et constance les jam sessions du lundi.

Pierre Marcus : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Simon Chivallon : piano

Baptiste Herbin : saxophones

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

À 17 ans, Pierre Marcus découvre la basse électrique. Il explore d’abord le reggae et le funk, avant de croiser le chemin du jazz. Il se procure alors sa première contrebasse. Depuis, cet autodidacte passionné est devenu une figure incontournable de la scène jazz française et un pilier du 38Riv.

Le lundi 01 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/