Mamie Sanglier en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 2 septembre 2025.

Dans ce trio sans instrument harmonique classique, l’harmonie naît du dialogue entre les musiciens : les accords circulent, se transforment et prennent vie à travers leurs timbres, créant une matière sonore insolite et captivante. La prise de risque, au cœur de leur approche, génère des ambiances inattendues et rend chaque concert unique.

Jérémie Lucchese : saxophone ténor

Florian Muller : basse acoustique

Paul Lefèvre : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — À la recherche d’un terrain de jeu ludique et propice à l’improvisation, le trio né à Toulouse complices propose un répertoire de compositions originales, empreintes d’une touche facétieuse.

Le mardi 02 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mardi 02 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/