Stefan Patry ‘In Time’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 5 septembre 2025.

Le trio propose des compositions originales telles que « In Time », « Bona Mbangue Go Dance », « Ode à Odessa », ou encore « JJ Tom »… Autant de titres qui reflètent la sensibilité, l’histoire et l’imaginaire de ces trois musiciens réunis pour l’occasion.

On y perçoit un véritable partage, un métissage musical, et surtout le plaisir évident de jouer ensemble.

Un trio complice et inspiré, tout simplement parfait !

Stefan Patry : orgue Hammond

Jean Jacques Elangué : saxophone ténor

Thomas Derouineau : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

Jazz, compositions — À la fois moderne et intemporel, le tout nouveau projet de l’organiste Stefan Patry, en collaboration avec le saxophoniste ténor Jean-Jacques Elangué et le batteur Thomas Derouineau, nous emmène aux confins du jazz pur, entre mélodies classiques et improvisations libres.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/