Hypermetrope en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 6 septembre 2025.

Il suffit de regarder sur son fauteuil et de noter sur le papier qui s’y trouve un mot, une ambiance, un souvenir et de le placer dans le chapeau qui est au centre de la scène. Comme un chaudron dans lequel se mélangent plusieurs ingrédients, la magie se trouve dans le choix des mots et des différentes esthétiques comme la folk, la musique baroque et la Chanson. L’histoire se passe sous vos yeux, et il suffit d’enlever ses lunettes d’adulte et de remettre celles de l’enfant, pour profiter du spectacle comme d’un jeu, où vous inventez les règles et où le tout le monde est à la fois l’artiste et le public.

Elise Vassallucci : voix, paroles

Martin Chenu Noury : guitare, chœurs

Jean-Baptiste Rannou : saxophone, clarinette basse et chœurs

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Improvisation libre, poésie, cabaret — Hypermétrope est un trio à trois têtes colorées : celle de Martin, improvisateur et guitariste ; Elise, vocaliste et poétesse et JB, improvisateur et saxophoniste. Ensemble, ils brisent le mur pour créer un spectacle entièrement improvisé avec l’aide du public qui écrit le fil rouge du concert/performance.

Le samedi 06 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/