Nina Gat & Christelle Raquillet en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Nina Gat & Christelle Raquillet en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 7 septembre 2025.

La formation intime du duo permet d’approfondir une écoute et sensibilité aux sons et textures. La flûte alto, ainsi que des voix harmonisées et lignes mélodiques doublées créent une palette sonore riche et complète, et les improvisations virtuoses se complètent avec un univers harmonique parfois minimaliste, parfois complexe et précis.

Nina Gat : piano, voix

Christelle Raquillet : flûte, voix

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Rencontrées au sein de « Era#P », Christelle Raquillet et Nina Gat commencent à jouer en duo à l’occasion d’une invitation du Zoot Collectif pour un concert au Zoot Underground.

Avec un répertoire éclectique allant des valses folk jusqu’à l’improvisation impressionnistes, le duo exprimé à travers compositions, reprises et arrangements, une musicalité fraîche et élégante.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 07 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-08T00:30:00+02:00

fin : 2025-09-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-07T19:30:00+02:00_2025-09-07T20:30:00+02:00;2025-09-07T21:30:00+02:00_2025-09-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/