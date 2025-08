Janina & the Cool Cats en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il y a sept ans, leur complicité musicale a donné naissance à un projet mêlant compositions originales et reprises élégantes des grands standards du jazz. Ils sont entourés d’un saxophoniste-clarinettiste, d’une contrebassiste et d’un batteur, avec qui ils façonnent un univers sonore à la fois classique et personnel, où résonnent les légendes du jazz autant que les influences d’Europe de l’Est. Basé à Paris, le groupe se produit dans différents lieux de la capitale et commence à se faire une place dans les premiers festivals en France, séduisant le public par l’élégance de ses arrangements et la complicité de ses musiciens.

Geanina Militaru : voix

Charles Fevret : piano

Gary Bensadoun : batterie

Antonin Chabrat : saxophone et clarinette

Moira Montier-Dauriac : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le mardi 09 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/