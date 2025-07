Thomas Delor Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Thomas Delor Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 10 septembre 2025.

Thomas Delor a réussi à faire de son trio un ensemble unique, au langage singulier, aux nuances inimitables et à la créativité à la fois subtile et explosive. Ses compositions, ses arrangements et ses interprétations partagent un même traitement identifiable dès la première note, fondé sur l’exploration infinie de son instrument, qu’il transforme en un subtil mélange de rythmicien, mélodiste et coloriste.

Le trio a publié en 2018 The Swaggerer — élu « Album Révélation » par Jazz Magazine, « Album de l’année 2018 » par Libération, et « Hit » par Couleurs Jazz — puis en 2020 Silence The 13th, salué par quatre étoiles dans Jazz Magazine et Jazz Journal (UK), élu « Indispensable » par Paris-Move/Blues Magazine et plébiscité par Citizen Jazz, tous deux produits par le label Fresh Sound New Talent.

Ils viennent présenter leur nouveau répertoire au 38Riv, en préparation de leur prochain enregistrement live au Japon, un mois plus tard.

Thomas Delor : batterie

Simon Martineau : guitare

Georges Correia : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, nouvelles compositions — Peu de batteurs assument pleinement le rôle de leader et de compositeur. À l’exception de quelques rares, leurs projets sacrifient souvent les subtilités du développement mélodique et harmonique au profit de mesures asymétriques et de changements de tempo complexes. Le trio du musicien français Thomas Delor, accompagné du guitariste Simon Martineau et du contrebassiste Georges Correia, déroge radicalement à cette règle.

Le mercredi 10 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/