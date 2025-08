Elise Vassallucci ‘Mes choses préférées’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Elise Vassallucci ‘Mes choses préférées’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 12 septembre 2025.

Entre musiques de comédies musicales cultes, standards de jazz et chanson française, le quintet de la vocaliste et autrice Elise Vassallucci, tres inspirée par les voix de Cécile Mclorin et Juliette, va vous amener dans un univers poétique, mystérieux et dansant.

Elise Vassallucci : voix, violon

Gautier Montegu : piano

Juliette Boyer : contrebasse

Pierre Bouchard : batterie

Jean-Baptiste Rannou : saxophone ténor

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, chanson, comédie musicale — Elise Vassallucci a grandi entre les disques de Jacques Brel, Barbara, John Coltrane et Joe Dassin et les livres de Balzac, Flaubert et la poésie de Louise Labé.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T00:30:00+02:00

fin : 2025-09-13T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T19:30:00+02:00_2025-09-12T20:30:00+02:00;2025-09-12T21:30:00+02:00_2025-09-12T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/