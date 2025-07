Trablos en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Trablos en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 14 septembre 2025.

Mêlant musique enregistrée dans plusieurs lieux emblématiques de Tripoli au Liban tels que le hammam Ezzeddine, l’église arménienne de Beit El Fan ou encore Beit El Nessim, ancienne demeure ottomane du XVIIIème siècle mais aussi des enregistrements captés au coeur de lieux de vie, de rencontre ou de passage tels que les souks de la ville ancienne, la place Al Tal ou encore le dôme de la foire internationale Rachid Karamé, cet album est une oeuvre sonore dédiée à la ville, son histoire, son présent et aux personnes qui l’habitent aujourd’hui. Témoignage intime et personnel d’une époque extrêmement particulière au Liban, Trablos se veut une interprétation phonique par un duo d’artistes improvisateurs sur instruments préparés, au service d’une recherche autour de la texture et de la résonance des matières. Saisir le réel mais aussi le sublimer : la ville de Tripoli se donne ainsi à voir et à entendre autrement, au plus près de sensations et d’images vécues, comme une expérience en partage, entre étrangeté et imaginaires communs, à l’endroit où les mots ne suffisent pas pour re-penser, imaginer mais aussi rêver.

Robin Antunes : violon, quinton préparé

Benjamin Garson : guitare, guitare préparée

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, improvisations — “Révélation” Jazz Magazine, “ÉLU” Citizen Jazz, Jazz Migration #7.

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 14 septembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/