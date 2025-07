The Other Side of Water en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

The Other Side of Water en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 14 septembre 2025.

Réunissant Delphine Deau, pianiste et leadeuse du quartet Nefertiti, et Julien Soro, saxophoniste de l’ONJ et leader du trio Players, The Other Side of Water est un terrain d’exploration pour l’improvisation et la composition, dans l’intimité singulière du duo piano-saxophone. Observer ce qui existe « de l’autre côté de l’eau », c’est aussi franchir une frontière intérieure, retourner ses habitudes de jeu, inventer de nouveaux échanges par le son. Laisser résonner les silences, écouter les reflets, faire naître des gestes en écho pour sculpter un rythme commun. Une musique impressionniste et poétique, dans le sillage des grands duos du jazz moderne — de Wayne Shorter & Herbie Hancock à Greg Osby & Marc Copland.

Delphine Deau : piano

Julien Soro : saxophone ténor et soprano

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Cool jazz for quiet dreams — Création 2024

Le dimanche 14 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 14 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/