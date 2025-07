Carte blanche à Samy Thiébault ‘In Waves’ Acoustic en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La vision d’un artiste accompli en forme d’Odyssée initiatique, portée par l’un des groupes les plus audacieux et créatifs du moment, et fort d’un soutien critique et public qui ne cesse de croître d’année en année… Pour sa carte blanche au 38Riv, le saxophoniste leader nous présente une version dédiée de ce répertoire, réarrangé autour d’une proposition plus acoustique, que celle avec laquelle il tourne dans les festivals.

« La matière est opulente, pleine de vie (…) traversée de réminiscences des mythologies océaniques et des animismes ancestraux (…) l’album en tire une force solaire. » Télérama

Samy Thiébault s’impose depuis deux décennies comme l’une des voix majeures du jazz français. Nourri par la créolisation, la musique classique, les spiritualités et les voyages, il construit une œuvre ambitieuse, entre introspection et ouverture au monde (« Caribbean Stories », « Symphonic Tales », « Awé! »). Son dernier projet, « In Waves », explore une dimension plus acoustique, poétique et engagée autour de l’océan. Plébiscité par la critique (TSF, Jazz News, Télérama…), il joue sur les grandes scènes du monde entier. Lauréat du prix France Musique/Sacem 2023, il est aussi professeur et compositeur pour la danse, le cinéma et le théâtre.

Samy Thiébault : saxophone ténor, flûte alto

Léonardo Montana : piano

Damien Varaillon : contrebasse

Arnaud Dolmen : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Saxophoniste parmi les plus singuliers du jazz en France, guidé par sa passion du surf et son amour de l’océan, Samy Thiébault nous livre avec son dernier album « In Waves » (2024) une œuvre grandiose maniant l’élévation, le fantastique et l’allégorie.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 18 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

