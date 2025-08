Marcus Plays Mingus en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Marcus Plays Mingus en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 20 septembre 2025.

Pour lui rendre hommage, le contrebassiste et compositeur français Pierre Marcus, qui a joué avec de nombreux musiciens de jazz émérites, vous propose un concert accompagné d’un quintet d’exception.

Baptiste Herbin : saxophone alto

Björn ingelstam : trompette

Jean-Philippe Scali : saxophone baryton

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Noé Huchard : piano

Pierre Marcus : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Hommage à Charles Mingus — Le jazz est une musique vivante, qui se nourrit de l’héritage de ses grands maîtres. Parmi eux, Charles Mingus, contrebassiste, compositeur, chef d’orchestre et pianiste, a marqué l’histoire du jazz par son génie créatif, son engagement social et son tempérament de feu. Il a su mêler le bebop, le hard bop, le free jazz, le jazz symphonique et le gospel, en créant une musique personnelle, puissante et subtile.

Le samedi 20 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/