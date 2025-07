Alexis Valet invite Javier Santiago en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Alexis Valet invite Javier Santiago en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 23 septembre 2025.

Entourés de Noé Berne à la basse et Tao Ehrlich à la batterie, ils forment un quartet ultra connecté, où groove, improvisation et énergie se mélangent sans filtre.

Ça joue fort, ça joue libre, ça joue vrai. Entre textures planantes, beats ciselés et mélodies puissantes, le groupe explore une musique vivante, actuelle, en perpétuel mouvement.

Une rencontre au sommet entre Paris et Los Angeles.

Alexis Valet : vibraphone

Javier Santiago : claviers

Noé Berne : basse électrique

Tao Elrich : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, groove — Le vibraphoniste Alexis Valet invite le pianiste américain Javier Santiago pour une soirée explosive entre jazz moderne et vibes urbaines.

Le mardi 23 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/