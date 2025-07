Anna Stevens en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Anna Stevens en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 24 septembre 2025.

Débordant de groove jubilatoire, cet album est un condensé de pépites qui vous resteront dans la tête.

Anna Stevens : voix

Bjorn Ingemstam : trompette

Galaad Moutoz : piano

Fabricio Nicolas-Garcia : contrebasse

Malte Arndal : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album, jazz et swing — « Swing Me Now » est le premier album d’Anna Stevens. Il rassemble 14 titres – des compositions originales (musiques et textes), toutes sous le signe du jazz.

Au programme : du swing pour danser, des balades pour rêver, des gospels pour chanter et de larges inspirations folk pour voyager.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

