Gaël Horellou en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 26 septembre 2025.

Son répertoire, principalement composé de créations originales, rayonne par une musique à la fois lumineuse et universelle. Des standards soigneusement choisis viennent renforcer ce lien profond avec les racines mêmes du jazz, offrant un équilibre parfait entre innovation et respect du patrimoine.

Gaël Horellou : saxophone alto

Levi Harvey : piano

Thomas Bramerie : contrebasse

Antoine Paganotti : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz — Le quartet de Gaël Horellou perpétue avec force et authenticité la grande tradition du jazz.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/