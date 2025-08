Alix Logiaco trio invite Christophe Panzani en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Alix Logiaco trio invite Christophe Panzani en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 27 septembre 2025.

C’est avec cette énergie qu’il sort son troisième disque sur le label grenoblois Agile Production en novembre.

Pour ce concert, il invite Christophe Panzani, multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur reconnu. Christophe Panzani été repéré jeune par Carla Bley qui l’a intégré dans son Big Band. Cette expérience l’a rapproché des États-Unis, où il a collaboré avec des musiciens comme Michael Rodriguez, Aaron Parks et Dan Tepfer. En France, Christophe est l’un des musiciens les plus demandés de la scène jazz, sa versatilité l’a aussi conduit à contribuer à la scène hip-hop avec Hocus Pocus, Gaël Faye ou Khondo. En solo, il a publié une dizaine d’albums et a été récompensé en 2020 par une Victoire du Jazz.

Christophe Panzani : saxophone

Alix Logiaco : piano, composition

Matis Regnault : contrebasse

Zacchary Leblond : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz actuel — Après plusieurs années d’étude, de concerts et toutes autres explorations musicales en Isère, à Paris, à Montréal et en Suisse, Alix décide de s’établir en Île-de-France pour y développer son projet. L’idée est de développer un répertoire, un son et un interplay spécifique à ce groupe. Un jazz résolument actuel avec de nombreuses influences comme les musiques urbaines mais pas que !

Le samedi 27 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/