Ukulele & Airs baroques en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 28 septembre 2025.

Avec la viole de gambe en guise de basse, un alto et un violon pour les lignes, un ukulele faisant office de guitare rythmique et deux voix féminines, les quatres musicien.nes proposent une version de ces mélodies-chansons où le texte est mis en exergue et où la tradition d’improvisation baroque entre en résonance avec celle du jazz.

Marie Salvat : violon, voix, ukulele

Jeanne Zaepffel : voix

Agnès Boissonot-Guilbault : viole de gambe

Robin Kirklar : alto

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Musiques baroques improvisées — Exploitant les sonorités exotiques du Ukulele (instrument d’origine hawaïenne dont le nom signifie « puce sauteuse », en relation avec les mouvements rapides de la main droite), ce programme revisite de manière inattendue les plus grands airs du répertoire baroque italien et anglais, de Claudio Monteverdi et Frescobaldi à Henry Purcell et John Dowland.

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/