World Citizen Band en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 29 septembre 2025.

Composé de cinq chefs d’orchestre et compositeurs de renom, le groupe mêle habilement les influences de chacun pour offrir un programme captivant, nourri par leurs héritages culturels et leurs parcours migratoires. Leur univers sonore reflète cette diversité, faisant vibrer un jazz ouvert et moderne. Actuellement, le World Citizen Band est en tournée pour promouvoir son dernier album, salué par la critique.

Uri Gurvich : saxophone

Ramiro Olaciregui : guitare

Marcos Merino : piano

Kenneth Dahl Knudsen : basse

Rodolfo Zuniga : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le World Citizen Band est un quintet international réunissant des musiciens d’Allemagne, du Danemark, d’Espagne et des États-Unis. Fondé il y a 13 ans, ce collectif unique s’est produit aux quatre coins du globe, diffusant un message fort d’unité à travers une musique riche et éclectique.

Le lundi 29 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/