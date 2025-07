Nordic Noir en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Nordic Noir en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 30 septembre 2025.

Dans sa critique de leur album Movies & Stories Like This, Coleursjazz souligne : « Ce 12ᵉ album d’Hilde Louise Asbjørnsen, depuis 2004, marque sans doute une étape de maturité. On y retrouve cette fragilité touchante, portée par une voix d’une justesse remarquable et au grain fin. Les textes poétiques s’inscrivent dans la grande tradition du chant scandinave et européen, avec une touche glamour rappelant Marilyn Monroe (…). L’accompagnement au piano d’Anders Aarum est tout simplement parfait. La complicité palpable entre les deux artistes fait naître un disque savoureux, que l’on prend plaisir à écouter encore et encore. »

Hilde Louise Asbjørnsen : voix

Anders Aarum : piano

Jens Fossum : contrebasse

Hermund Nygård : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

La puissance du jazz norvégien incarnée par la chanteuse Hilde Louise Asbjørnsen et le pianiste Anders Aarum révèle l’essence même de leur travail — à la fois précis et sombre, à l’image d’un thriller scandinave.

Le mardi 30 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/