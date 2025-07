Jam Session Groove au 38Riv, animée par Gary Bensadoun 38Riv Paris

Introduction musicale suivie d’une session improvisée entre artistes confirmé·e·s et talents de demain, la jam session c’est le rendez-vous de musicien·ne·s de tous horizons pour savourer un échange musical. Piano droit, contrebasse et batterie sur place.

Gary Bensadoun : batterie

& friends

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le vendredi 22 août 2025

de 23h00 à 01h30

payant

De 6 à 9 euros.

Public adultes.

Date(s) : Jam anniversaire de Gary !

Ce soir là Gary sera heureux et honoré de monter une team groove pour son anniversaire dans un club qu'il affectionne particulièrement.

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/