39E EDITION DE JAZZ SUR SON 31 Toulouse

Depuis près de trente-neuf ans, Jazz sur son 31 fait battre le cœur de la Haute-Garonne au rythme des rencontres musicales, humaines et territoriales. Le festival poursuit son engagement en faveur de l’accessibilité culturelle et du dialogue entre les esthétiques et les générations.

Cette 39e édition offrira une nouvelle traduction vibrante, audacieuse et engagée, à travers 49 concerts dont 40 gratuits dans 33 communes du département.

Une constellation d’artistes donnera corps à cet esprit d’ouverture les Grandes Bouches ouvriront le bal au Pavillon République avec leur verve citoyenne, Électro Deluxe Big Band fera scintiller la Halle aux Grains de ses éclats jazz, soul et funk, tandis que la scène locale à travers les concerts club, révèlera toute sa vitalité et sa créativité.

En lien avec les acteurs culturels, les associations, les communes partenaires et les réseaux d’éducation populaire, le festival reste fidèle à son soutien à la scène locale 26 formations haut-garonnaises composent une programmation généreuse, reflet d’un écosystème musical vivant et créatif. De Fos à Toulouse, de Grazac à Gratentour, le public découvrira des talents ancrés sur le territoire, mais aussi des rencontres artistiques marquantes, comme le pianiste Amaury Faye, ou les sonorités manouches du Benjamin Bobenrieth Trio.

Cette édition de Jazz sur son 31 réaffirme une vision inclusive de l’action artistique, en s’adressant à toutes et à tous à travers des interventions en collèges, EHPAD, foyers de vie ou Instituts Médico-Educatifs.

Ce souci de proximité rejoint les priorités du Conseil départemental favoriser l’accès à la culture pour les publics prioritaires, accompagner les transitions écologiques et sociétales, affirmer les valeurs de solidarité et de citoyenneté, et soutenir un écosystème culturel coopératif.

Le festival s’inscrit dans une politique culturelle structurante. Fidèle à son ADN tout en restant ouvert à de nouveaux langages, Jazz sur son 31 fait dialoguer musiques savantes et populaires, voix singulières et élans collectifs, mémoire et création.

Chaque automne, il célèbre ce qui rassemble la rencontre, le plaisir et le partage. .

