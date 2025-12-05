39e édition du Téléthon

Allonnes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

La 39e édition du Téléthon se déroulera à Allonnes et à Brain-sur-Allonnes. Pour 2025, le thème officiel est booste ton Téléthon et la marraine est Santa.

Plusieurs actions auront lieu avant les dates officielles dont le badminton qui organisera une tombola le 26 octobre et les portes ouvertes chez les frères Jamet, viticulteurs à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 29 novembre.

Au programme

-le vendredi 5 décembre, maintien des trois grandes actions avec la vente de gâteaux, plantes, légumes, fruits et boutique Téléthon, livraison de la tartiflette en drive au prix de 7 € la barquette et le dîner dansant au Pama au prix de 18 €.

-le samedi 6 décembre sera la grande journée avec le lâcher de ballons, la rando du huit, les sorties des voitures anciennes, le tirage de la tombola, un concert dans l’église et le feu d’artifice à 21 h au stade d’Allonnes.

-le dimanche 7 décembre sera consacré au rangement des salles et aux dernières actions finale de la boule de fort et sortie vélo.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. .

Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr

English :

The 39th Telethon will be held in Allonnes and Brain-sur-Allonnes. For 2025, the official theme is Booste ton Téléthon and the godmother is Santa.

German :

Die 39. Ausgabe des Telethon findet in Allonnes und Brain-sur-Allonnes statt. Für 2025 lautet das offizielle Thema booste ton Téléthon und die Schirmherrin ist Santa.

Italiano :

La 39ª edizione di Telethon si terrà ad Allonnes e Brain-sur-Allonnes. Per il 2025, il tema ufficiale è Aumenta il tuo Telethon e il patrono è Babbo Natale.

Espanol :

La 39ª edición del Teletón se celebrará en Allonnes y Brain-sur-Allonnes. Para 2025, el tema oficial es Impulsa tu Teletón y el patrón es Papá Noel.

L’événement 39e édition du Téléthon Allonnes a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME