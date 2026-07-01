Informations pratiques

Gensac

39e édition Festival de Musique de Gensac

Place de l’Église Gensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-25

Pour sa 39e édition, le Festival de Musique de Gensac poursuit sa mission faire rayonner un répertoire souvent méconnu, mais d’une richesse inouïe, porté par des artistes venus du monde entier. Loin des grandes salles, c’est dans l’acoustique chaleureuse de nos églises que résonnent des œuvres rares, choisies avec soin, mêlant émotion, découverte et excellence artistique.

Grand concert suivi d’un réception ouvert au public.

Mendelssohn Symphonie pour cordes en ré mineur

Mahler Extraits Des Knaben Wunderhorn

Chansons populaire suisses

Haydn Symphonie n°80 en ré mineur

Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour plus de renseignements 0683301435 0557474919 0614246877 ou

orchestredechambredelagironde@gmail.com .

Place de l’Église Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : 39e édition Festival de Musique de Gensac

L’événement 39e édition Festival de Musique de Gensac Gensac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Castillon-Pujols