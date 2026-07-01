39e édition Festival de Musique de Gensac Gensac
samedi 25 juillet 2026 · Gensac
Informations pratiques
Gensac
39e édition Festival de Musique de Gensac
Place de l’Église Gensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-25
Pour sa 39e édition, le Festival de Musique de Gensac poursuit sa mission faire rayonner un répertoire souvent méconnu, mais d’une richesse inouïe, porté par des artistes venus du monde entier. Loin des grandes salles, c’est dans l’acoustique chaleureuse de nos églises que résonnent des œuvres rares, choisies avec soin, mêlant émotion, découverte et excellence artistique.
Grand concert suivi d’un réception ouvert au public.
Mendelssohn Symphonie pour cordes en ré mineur
Mahler Extraits Des Knaben Wunderhorn
Chansons populaire suisses
Haydn Symphonie n°80 en ré mineur
Cette manifestation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Pour plus de renseignements 0683301435 0557474919 0614246877 ou
orchestredechambredelagironde@gmail.com .
Place de l’Église Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : 39e édition Festival de Musique de Gensac
L’événement 39e édition Festival de Musique de Gensac Gensac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Castillon-Pujols