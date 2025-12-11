39e Festival international du voyage à vélo

33 BOULEVARD CARNOT Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Chaque année depuis 1985, le festival international du voyage à vélo est un temps fort de l’année pour l’association Cyclo-Camping International (CCI) qui l’organise, ainsi que pour ses aficionados. .

33 BOULEVARD CARNOT Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 32 32

English :

L’événement 39e Festival international du voyage à vélo Angers a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Angers