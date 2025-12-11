39e Festival international du voyage à vélo Angers
39e Festival international du voyage à vélo Angers samedi 21 février 2026.
39e Festival international du voyage à vélo
33 BOULEVARD CARNOT Angers Maine-et-Loire
Chaque année depuis 1985, le festival international du voyage à vélo est un temps fort de l’année pour l’association Cyclo-Camping International (CCI) qui l’organise, ainsi que pour ses aficionados. .
