39e Festival International du Voyage à Vélo, Centre des congrès, Angers

39e Festival International du Voyage à Vélo 21 et 22 février Centre des congrès Maine-et-Loire

Entrée libre, films payants (6 €)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T09:30:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Le 39e Festival International du Voyage à Vélo aura lieu les 21 et 22 février 2026 au Centre des Congrès d’Angers.

Organisé par l’association Cyclo-Camping International, ce festival, le plus important de France sur ce thème, est le rendez-vous annuel de tous ceux qui voyagent à vélo ou y réfléchissent.

Pendant deux jours des artisans, fabricants ou vendeurs de vélo, réchauds, tentes et tout matériel de voyage proposent aux visiteurs de découvrir leurs articles et productions.

Des écrivains-voyageurs, libraires, associations, offices de tourisme, viennent présenter leurs offres et réalisations à un public avide d’informations.

Des conférences, ateliers et débats sont proposés pour approfondir ou découvrir des thèmes particuliers.

Animés par des voyageurs expérimentés, ils favorisent les échanges entre participants et les discussions se prolongent souvent hors des salles.

Enfin, de nombreux films de voyage sont proposés au cours de séances d’une heure trente et en fin de projection, les réalisateurs sont invités à venir discuter avec le public

Centre des congrès 33 boulevard Carnot, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://festival.cyclo-camping.international/2026/ »}]

Le grand rassemblement national de tous les amoureux du voyage à vélo. Vélo voyage à vélo