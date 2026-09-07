Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

39e Mois de la Gastronomie

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 58 – 58 – 69 EUR

58

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-01

39e Mois de la Gastronomie

C’est l’automne gourmand ! Les restaurateurs du montargois ont mis les petits plats dans les grands et vous ont concocté des menus avec des produits locaux de saison succulents ! Cette année « Les métamorphoses de la nature à l’assiette », les chefs réinterprètent le terroir avec audace ! Réservez donc votre table et gagnez peut-être un repas pour deux. Les restaurants Le Biquin d’Or et Le Cheval Blanc (Hôtel de l’abbaye) participent à cette délicieuse opération. 58 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 88 31

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English :

39th Gastronomy Month

L’événement 39e Mois de la Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS