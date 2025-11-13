39e Salon du livre et de la BD Creil

39e Salon du livre et de la BD

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-13

Du 13 au 16 novembre, le Salon du livre et de la BD est de retour pour une 39e édition à l’espace culturel La Faïencerie de Creil !

Venez partager avec nous quatre jours exceptionnels de rencontres, de dédicaces, de tables rondes, d’ateliers, d’expositions, de lectures et de concerts optimistes … thématique de ce 39e salon !

Cherchons ensemble des solutions à nos maux, avec les mots des auteurs invités, et agissons dans le monde pour progresser, s’ouvrir aux autres, grâce à un art de vivre au quotidien. À ce propos, Dominique Glocheux, écrivain spécialiste de l’optimisme, nous dit Fréquentez des gens heureux, optimistes, inspirants et chanceux. C’est contagieux !

Entrée libre et gratuit

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet

Du 13 au 16 novembre, le Salon du livre et de la BD est de retour pour une 39e édition à l’espace culturel La Faïencerie de Creil !

Venez partager avec nous quatre jours exceptionnels de rencontres, de dédicaces, de tables rondes, d’ateliers, d’expositions, de lectures et de concerts optimistes … thématique de ce 39e salon !

Cherchons ensemble des solutions à nos maux, avec les mots des auteurs invités, et agissons dans le monde pour progresser, s’ouvrir aux autres, grâce à un art de vivre au quotidien. À ce propos, Dominique Glocheux, écrivain spécialiste de l’optimisme, nous dit Fréquentez des gens heureux, optimistes, inspirants et chanceux. C’est contagieux !

Entrée libre et gratuit

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 lavilleauxlivres.creil@gmail.com

English :

From November 13 to 16, the Salon du livre et de la BD returns for its 39th edition at Creil’s Espace culturel La Faïencerie!

Join us for four exceptional days of meetings, book signings, round tables, workshops, exhibitions, readings and optimistic concerts… the theme of this 39th show!

Let’s work together to find solutions to our ills, in the words of our guest authors, and take action in the world to progress and open up to others, thanks to a daily art of living . On this subject, Dominique Glocheux, a writer specializing in optimism, tells us: Hang out with happy, optimistic, inspiring and lucky people. It’s contagious!

Free admission

Take the AXO bus lines A,B,D to 8 mai or Michelet

German :

Vom 13. bis 16. November findet die Buch- und Comicmesse zum 39. Mal im Kulturzentrum La Faïencerie in Creil statt!

Kommen Sie und teilen Sie mit uns vier außergewöhnliche Tage voller Begegnungen, Signierstunden, runder Tische, Workshops, Ausstellungen, Lesungen und optimistischer Konzerte … das Motto dieser 39. Messe!

Suchen wir gemeinsam mit den Worten der eingeladenen Autoren nach Lösungen für unsere Übel und handeln wir in der Welt, um Fortschritte zu machen und uns anderen gegenüber zu öffnen, dank einer Lebenskunst im Alltag. Dominique Glocheux, Schriftstellerin und Expertin für Optimismus, sagt: Halten Sie sich mit glücklichen, optimistischen, inspirierenden und glücklichen Menschen auf. Das ist ansteckend!

Eintritt frei und kostenlos

Mit dem Bus: AXO Linien A,B,D Haltestelle 8. Mai oder Michelet

Italiano :

Dal 13 al 16 novembre, il Salon du livre et de la BD torna per la sua 39ª edizione all’Espace culturel La Faïencerie di Creil!

Unitevi a noi per quattro giorni eccezionali di incontri, firme di libri, tavole rotonde, laboratori, mostre, letture e concerti ottimisti … il tema di questo 39° salone!

Lavoriamo insieme per trovare soluzioni ai nostri mali, utilizzando le parole degli autori ospiti, e agiamo nel mondo per andare avanti, aprirci agli altri, grazie a una quotidiana arte di vivere . Come dice Dominique Glocheux, scrittrice specializzata in ottimismo: Frequentate persone felici, ottimiste, ispiratrici e fortunate. È contagioso!

Ingresso gratuito

Prendere la rete di autobus AXO, linee A, B e D, fermata 8 mai o Michelet

Espanol :

Del 13 al 16 de noviembre, el Salon du livre et de la BD celebra su 39ª edición en el Espace culturel La Faïencerie de Creil

Acompáñenos durante cuatro días excepcionales de encuentros, firmas de libros, mesas redondas, talleres, exposiciones, lecturas y conciertos optimistas … ¡el tema de este 39º salón!

Trabajemos juntos para encontrar soluciones a nuestros males, a partir de las palabras de los autores invitados, y actuemos en el mundo para avanzar, abrirnos a los demás, gracias a un arte de vivir cotidiano. Como dice Dominique Glocheux, escritora especializada en optimismo: Salir con gente feliz, optimista, inspiradora y afortunada. ¡Es contagioso!

Entrada gratuita

Tome la red de autobuses AXO, líneas A, B y D, parada 8 mai o Michelet

L’événement 39e Salon du livre et de la BD Creil a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise