Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

39ème Brocante du Centre-Socio Culturel

Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 09:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Venez flâner, chiner et faire de bonnes affaires toute la journée à la brocante du Centre Socio-Culturel Arc-en-Ciel.

Buvette et restauration sur place.

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Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

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English :

Come browse, hunt for treasures, and find great deals all day long at the Arc-en-Ciel Socio-Cultural Center’s flea market.

Refreshments and food available on site.

L’événement 39ème Brocante du Centre-Socio Culturel Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique