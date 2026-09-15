39ème Brocante du Centre-Socio Culturel Meschers-sur-Gironde
dimanche 1 novembre 2026 · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
39ème Brocante du Centre-Socio Culturel
Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 09:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Venez flâner, chiner et faire de bonnes affaires toute la journée à la brocante du Centre Socio-Culturel Arc-en-Ciel.
Buvette et restauration sur place.
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Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29
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English :
Come browse, hunt for treasures, and find great deals all day long at the Arc-en-Ciel Socio-Cultural Center’s flea market.
Refreshments and food available on site.
L’événement 39ème Brocante du Centre-Socio Culturel Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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