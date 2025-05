39ème circuits des Côtes de Toul – Toul, 18 mai 2025 07:30, Toul.

Meurthe-et-Moselle

39ème circuits des Côtes de Toul 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 07:30:00

fin : 2025-05-18 15:00:00

2025-05-18

Venez nombreux participer à notre 39ème randonnée des Côtes de Toul sur de nouveaux parcours.

Choix des parcours selon votre niveau et votre type de vélo

VTT 20 km / 30 km / 45 km

Route 30 km / 60 km / 90 km

Traces des parcours à télécharger (via une application QR Code) à l’accueil des Côtes de Toul à l’Arsenal.

Ravitaillement sur les grands parcours.Tout public

15 Avenue du Colonel Péchot

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@al-toul-cyclo-vtt.org

English :

Come and take part in our 39th Côtes de Toul hike on new routes.

Choice of routes according to your level and type of bike:

MTB: 20 km / 30 km / 45 km

Road: 30 km / 60 km / 90 km

Tracks can be downloaded (via a QR Code application) from the Côtes de Toul reception desk at the Arsenal.

Refreshments on major routes.

German :

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an unserer 39. Wanderung der Côtes de Toul auf neuen Strecken teil.

Auswahl der Strecken je nach Ihrem Niveau und Ihrem Fahrradtyp

Mountainbike: 20 km / 30 km / 45 km

Straße: 30 km / 60 km / 90 km

Tracks der Strecken zum Herunterladen (über eine QR-Code-Anwendung) am Empfang der Côtes de Toul im Arsenal.

Verpflegung auf den großen Strecken.

Italiano :

Venite tutti alla 39a escursione delle Côtes de Toul su nuovi percorsi.

Scelta dei percorsi in base al livello e al tipo di bicicletta:

Mountain bike: 20 km / 30 km / 45 km

Strada: 30 km / 60 km / 90 km

Le tracce possono essere scaricate (tramite un’applicazione QR Code) presso la reception di Côtes de Toul all’Arsenale.

Ristori sui percorsi principali.

Espanol :

Venga uno, vengan todos a nuestra 39ª excursión Côtes de Toul por nuevas rutas.

Elección de recorridos en función de su nivel y tipo de bicicleta:

Bicicleta de montaña: 20 km / 30 km / 45 km

Carretera: 30 km / 60 km / 90 km

Los recorridos pueden descargarse (mediante una aplicación con código QR) en la recepción de Côtes de Toul, en el Arsenal.

Avituallamientos en las principales rutas.

