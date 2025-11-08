39ème Festival de Théâtre Provençal rue du Figuier Fuveau

39ème Festival de Théâtre Provençal

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre. rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Retrouvez le 39ème Festival de Théâtre Provençal au Théâtre du Cercle Saint Michel à Fuveau. Deux jours de spectacles traditionnels mettant à l’honneur le patrimoine provençal.

Ce festival emblématique met en scène des pièces traditionnelles en langue provençale, rendant hommage au patrimoine culturel et linguistique de la région.

Venez découvrir des troupes passionnées qui feront revivre, à travers leurs interprétations, l’âme de la Provence.

Renseignements et réservations au 06 09 96 62 89 ou par email à cercle.stmichel@wanadoo.fr.

Plus d’informations disponibles sur www.saintmichel.org. .

rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 96 62 89 cercle.stmichel@wanadoo.fr

English :

Join us for the 39th Festival de Théâtre Provençal at the Théâtre du Cercle Saint Michel in Fuveau. Two days of traditional shows celebrating the heritage of Provence.

German :

Das 39. Festival de Théâtre Provençal findet im Théâtre du Cercle Saint Michel in Fuveau statt. Zwei Tage voller traditioneller Aufführungen, die das provenzalische Erbe in den Vordergrund stellen.

Italiano :

Unitevi a noi per il 39° Festival de Théâtre Provençal al Théâtre du Cercle Saint Michel di Fuveau. Due giorni di spettacoli tradizionali che celebrano il patrimonio della Provenza.

Espanol :

Únase a nosotros en la 39ª edición del Festival de Teatro Provenzal en el Teatro del Círculo Saint Michel de Fuveau. Dos días de espectáculos tradicionales que celebran el patrimonio de Provenza.

L’événement 39ème Festival de Théâtre Provençal Fuveau a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Fuveau