Informations pratiques

Voyer

39ème fête des vins de la vallée du Rhône

rue de la Libération salle polyvalente Voyer Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 19:30:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

39e édition organisée par le Comité des fêtes de Voyer avec la participation d’une vingtaine de caves. Restauration possible tout au long des deux journées grillades, menus, tartes flambées, pizzas, etc.

Le samedi en soirée chapitre de la commanderie des Costes du Rhône avec intronisations des nouveaux membres suivie d’un dîner dansant animé par Ma Bonne Etoile. Le dimanche matin, messe vigneronne avec bénédiction du tonneau, baptême du bébé vigneron et lâché de pigeons, puis thé dansant animé par Les Christalys dans l’après-midi.Adultes

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rue de la Libération salle polyvalente Voyer 57560 Moselle Grand Est +33 6 78 37 90 50

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English :

The 39th edition, organized by the Voyer Festival Committee, with the participation of about twenty wineries. Food will be available throughout the two-day event: grilled meats, set menus, tartes flambées, pizzas, etc.

On Saturday evening, a chapter meeting of the Costes du Rhône Commandery with the induction of new members, followed by a dinner dance hosted by Ma Bonne Etoile. On Sunday morning, a winegrowers’ Mass with the blessing of the barrel, the “baptism” of the winemaker’s baby, and the pigeon feast, followed by an afternoon tea dance hosted by Les Christalys.

L’événement 39ème fête des vins de la vallée du Rhône Voyer a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD