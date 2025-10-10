39ème Fête du Livre Saint-Étienne

La Fête du Livre de Saint-Étienne lève le voile sur sa marraine il s’agit de Agnès Ledig, autrice à succès chez Albin Michel. Son dernier roman, Répondre à la nuit, est une ode à la nature.

The Fête du Livre de Saint-Étienne unveils its godmother: Agnès Ledig, a best-selling author published by Albin Michel. Her latest novel, Répondre à la nuit, is an ode to nature.

Die Fête du Livre in Saint-Étienne lüftet den Schleier über ihrer Patin: Es handelt sich um Agnès Ledig, erfolgreiche Autorin bei Albin Michel. Ihr neuester Roman, Répondre à la nuit, ist eine Ode an die Natur.

La Fête du Livre de Saint-Étienne svela la sua madrina: Agnès Ledig, autrice di bestseller pubblicata da Albin Michel. Il suo ultimo romanzo, Répondre à la nuit, è un’ode alla natura.

La Fête du Livre de Saint-Étienne presenta a su madrina: Agnès Ledig, autora de best-sellers publicada por Albin Michel. Su última novela, Répondre à la nuit, es una oda a la naturaleza.

