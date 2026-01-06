39ème Foire commerciale, gastronomique et artisanale Sully-sur-Loire

39ème Foire commerciale, gastronomique et artisanale

Dimanche 2026-04-04

2026-04-05

2026-04-04 2026-04-05

Pour le week-end de Pâques, Sully sur Loire vous donne rendez-vous avec la traditionnelle foire commerciale, gastronomique et artisanale. En marge de la foire, des attractions foraines et un vide-grenier le dimanche vous attendent à l’espace Blareau.

Inauguration le samedi dès 14h Fête foraine Vide-greniers le dimanche aux abords de l’Espace Blareau (7h à 18h) Animations musicales proposées tout le week-end

par le Comité Saint François

Espace Georges Blareau Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 75 96 67 67

