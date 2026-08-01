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39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Devant la mairie Xonrupt-Longemer

samedi 22 août 2026 · Devant la mairie · Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Devant la mairie
Adresse
12 Place du 22 octobre 1919
Ville
88400 Xonrupt-Longemer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

39ème grand prix de Xonrupt-Longemer

Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Épreuve réservée aux compétiteurs. 6 tours de 10km. Parcours en PJ.Tout public
0  .

Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 06 15  velo-sport-geromois@orange.fr

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English :

%C9Event open to competitors. 6 laps of 10 km. Course map attached.

L’événement 39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES