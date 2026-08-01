39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Devant la mairie Xonrupt-Longemer
samedi 22 août 2026 · Devant la mairie · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
39ème grand prix de Xonrupt-Longemer
Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Épreuve réservée aux compétiteurs. 6 tours de 10km. Parcours en PJ.Tout public
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Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 06 15 velo-sport-geromois@orange.fr
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English :
%C9Event open to competitors. 6 laps of 10 km. Course map attached.
L’événement 39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES