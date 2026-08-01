39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Devant la mairie Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

39ème grand prix de Xonrupt-Longemer

Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Épreuve réservée aux compétiteurs. 6 tours de 10km. Parcours en PJ.Tout public

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Devant la mairie 12 Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 06 15 velo-sport-geromois@orange.fr

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English :

%C9Event open to competitors. 6 laps of 10 km. Course map attached.

L’événement 39ème grand prix de Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES