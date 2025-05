39ème Lutherie Dancerie Mét Müsik – Lautenbach, 7 juin 2025 15:00, Lautenbach.

Haut-Rhin

39ème Lutherie Dancerie Mét Müsik rue principale Lautenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Rencontre internationale de musiques et danses traditionnelles

Rencontre internationale de musiques et danses traditionnelles

Sous l’inspiration d’une rencontre allemande amie organisée par le facteur de vielles à roue Kurt Reichmann, Stockbrunna organise depuis 1983, à Lautenbach (68, vallée de Guebwiller, voir carte) une rencontre de deux jours, Lutherie, Dancerie Met Müsik » autour des expressions issues des musiques traditionnelles . Elle a lieu tous les ans à la Pentecôte dans un esprit de spontaneité et de bénévolat total. La rencontre s’est régulièrement agrandie de 1983 à 1992. Arrivée au seuil de saturation dans le village, la rencontre est suspendue en 1993 et 1994 puis reprend en 1995, avec une fréquentation relativement stable, entre 1200 et 2000 personnes du vendredi soir au dimanche soir.

Elle réunit tous les ans jusqu’à quarante-cinq groupes musicaux (environ cent-vingt musiciens danseurs et luthiers bénévoles) se produisant en concert ou en bal folk, une dizaine d’animateurs et animatrices d’ateliers de danse et quelques luthiers. Cette rencontre elle-même a contribué à inspirer plusieurs manifestations le festival Isola Folk à Suisio, près de Bergamo. Le Grand bal de l’Europe à Gennetines, près de Moulins, les « Musicalies » de Sologne à Pierrefitte-sur-Sauldre et la rencontre de Staufen en Allemagne qui avait démarrée lors des deux années sabbatiques de « Lutherie Dancerie met Müsik » (1993 et 1994).

Une des caractéristiques de Lutherie, Dancerie Met Müsik , contrairement à ses soeurs qui grandissent d’année en année, est de garder une dimension de convivialité grâce à la taille relativement modeste du festival, avec un public ne dépassant pas les mille personnes par jour sur le site. .

rue principale

Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est jack.fuchs@laposte.net

English :

International meeting of traditional music and dance

German :

Internationales Treffen traditioneller Musik und Tänze

Italiano :

Incontro internazionale di musica e danza tradizionale

Espanol :

Encuentro internacional de música y danza tradicionales

L’événement 39ème Lutherie Dancerie Mét Müsik Lautenbach a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller