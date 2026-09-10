39ème Mois de la Gastronomie dans le Montargois Montargis
jeudi 1 octobre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
39ème Mois de la Gastronomie dans le Montargois
35 Rue Renée de France Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-01
39ème Mois de la Gastronomie dans le Montargois
Le 39ème Mois de la Gastronomie se déroulera du 1er octobre au 15 novembre 2026. Cette année les dix tables participantes sont : l’Auberge des Templiers, Au Fil des Roses, le Biquin d’Or, le Chalut, le Coligny, l’Hôtel de l’Abbaye, La Gloire, Oh Terroir, l’Orangerie et le Restaurant sur le lac.
L’affichette regroupant l’ensemble des menus sera disponible mi-septembre aux bureaux de l’Office de Tourisme 35 rue Renée de France à Montargis et sur www.tourisme-montargis.fr.
A noter qu’un repas pour deux personnes sera offert par chaque restaurateur après tirage au sort des bulletins remis dans leur établissement à l’issue du repas. .
35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr
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English :
39th Annual Gastronomy Month in the Montargois Region
L’événement 39ème Mois de la Gastronomie dans le Montargois Montargis a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MONTARGIS
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